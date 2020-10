Brasileirão: as prováveis escalações de Corinthians e Atlético-GO

O Corinthians se prepara para o duelo contra o Atlético-GO, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) dessa quarta-feira.

O técnico interino Dyego Coelho não poderá contar com o lateral-direito Fagner, que somou três cartões amarelos. Léo Santos e Ruan Oliveira seguem em recuperação no departamento médico.

A grande novidade deve ser Cazares, reforço vindo do Atlético-MG que deverá fazer sua estreia. Araos, por sua vez, volta de suspensão. Mauro Boselli também retorna, mas chega após se recuperar de problemas físicos.

Confira no vídeo um trecho da entrevista do atacante argentino se recuperou de duas lesões e voltou a ficar a disposição do time alvinegro. Ele fala de seu retorno ao time do Corinthians e diz ter "muita vontade de voltar a jogar".

No Dragão, o atacante Janderson e o zagueiro João Victor são desfalques por estarem emprestados pelo Corinthians e proibidos por contrato de enfrentar o Timão. No lugar deles, o técnico Vagner Mancini deve escalar Gustavo Ferrareis e Gilvan.

As prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton; Xavier (Gabriel), Roni, Cantillo; Otero, Luan e Jô.

Atlético-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Éder e Nicolas; Marlon Freitas e Edson; Janderson, Chico e Gustavo Ferrareis; Hyuri.