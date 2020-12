O Real Madrid entra em campo neste domingo pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O compromisso é contra o Eibar, no estádio Ipurúa, e está marcado para as 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

Vindo de três vitórias seguidas na competição (Sevilla, Atlético e Athletic), Zinedine Zidane teve que deixar de fora jogadores como Vinicius, Hazard e Isco. O brasileiro tem gastroenterite, enquanto o belga ainda não está pronto para ter minutos, mas é esperado para o jogo seguinte. Isco, com dores no tornozelo, será submetido a exames.

Os anfitriões, por sua vez, chegam com Enrich e Bigas sendo dúvidas para a partida, com o segundo tendo mais chances de participar. Esteban Burgos é desfalque garantido por suspensão. Kike e Muto deverão ser os encarregados de superar Thubaut Courtois.

Após 13 rodadas disputadas, o Eibar soma 15 pontos e chegou ao fim de semana ocupando o 11º lugar da tabela. O Real Madrid, por sua vez, iniciou esta rodada como terceiro colocado e acumulando 23 pontos, e agora vê o Atlético de Madrid liderando com 29.

As prováveis escalações de Eibar e Real Madrid

Eibar: Dmitrovic, Pozo, Sergio, Bigas, Arbilla, Diop, Edu Expósito, Inui, Bryan Gil, Kike, Muto.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Lucas Vázquez e Benzema.