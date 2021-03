As prováveis escalações de Flamengo e Fluminense

Flamengo e Fluminense têm reencontro marcado para as 18h desse domingo, quando se enfrentam no Maracanã em jogo da 3ª rodada do Campeonato Carioca.

O Rubro-Negro, comandado pelo técnico do sub-20, Maurício Souza, quer manter seu 100% de aproveitamento neste começo de temporada, soma seis pontos e ocupa o segudo lugar na tabela.

Enquanto isso, o Tricolor busca sua primeira vitória após perder os dois primeiros jogos e terá a estreia do treinador Roger Machado para tentar sair da lanterna.

Os dois times devem entrar em campo com os mesmos titulares de suas últimas partidas.

As prováveis escalações:

Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan, Ramon; Hugo Moura (Daniel Cabral), João Gomes, Pepê, Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro

Fluminense: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcellos, Yuri, André, Michel Araújo, Ganso, Fernando Pacheco e Caio Paulista