As prováveis escalações de Flamengo e Fluminense

Nesta quarta-feira (15), o Flamengo chega à segunda e última final do Carioca com a vantagem da vitória por 2 a 1, e enfrentará um Fluminense que teve momentos de superioridade no jogo de ida.

Jorge Jesus não contrará com Gabigol, expulso no fim da primeira partida, mas contará com o retorno de Bruno Henrique, recuperado de seu problema muscular. João Lucas, após dar positivo para Covid-19, segue em quarentena. A equipe entrará em campo rodeada por rumores envolvendo a possível saída do técnico português.

Os desfalques de Odair Hellmann são Fred, Igor Julião e Frazan, todos com problemas físicos em fase de tratamento no departamento médico.

A grande decisão está marcada para esst quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em TV aberta pelo SBT. Na internet, a FlaTV exibirá as imagens da partida ao vivo pelo YouTube.

As prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho (Rafinha), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Egídio; Hudson, Yago Felipe, Dodi; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.