As prováveis escalações de Getafe e Atlético de Madrid

O Getafe de José Bordalás recebe o Atlético de Madrid de Diego Simeone neste sábado, no Coliseum Alfonso Pérez, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Líder, o time da capital e chega com 62 pontos, seis de vantagem sobre o vice-líder Barcelona. Os 'colchoneros' têm a melhor defesa, com 18 gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 50 marcados.

Já os anfitriões estão no 15º lugar, somam 27 pontos e têm o segundo pior ataque, com 21 gols marcados, apenas um a mais que o Eibar.

O Getafe não deverá contar com Poveda e Xabier Etxeita, lesionados, além de Jaime Mata, suspenso. Giménez, com problema físico, e Felipe, suspenso, são os desfalques do Atlético de Madrid, que tem dúvida no ataque entre João Félix e Ángel Correa.

As prováveis escalações:

Getafe: David Soria, Suárez, Djené, Cabaco, Olivera, Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Enes Unal e Cucho Hernández

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Hermoso, Renan Lodi, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco, Correa e Suárez