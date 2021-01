As prováveis escalações de Palmeiras e Grêmio em teste para final

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, um jogo que servirá como 'aperitivo' para a final da Copa do Brasil entre as duas equipes, que aguardam o resultado da Libertadores para saber a data da decisão.

A bola começa a rolar no gramado sintético do Allianz Parque às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão do canal Premiere para todo o Brasil.

Com dois jogos atrasados, o Palmeiras ocupa a sexta posição na tabela e soma 47 pontos. O Grêmio, com 49 pontos e uma partida atrasada, é o quinto colocado e está a sete pontos do líder São Paulo. As duas equipes chegam com vários desfalques e dúvidas.

Lesionados, os seguintes jogadores não deverão estar disponíveis para o técnico Abel Ferreira: Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva. Gabriel Menino, suspenso, também é desfalque. Mayke volta após superar a Covid-19.

Renato Gaúcho, por sua vez, conta com os retornos de Maicon e Luiz Fernando. Geromel está recuperado de lesão, mas não tem ritmo de jogo e deve ficar de fora. Leonardo Gomez segue no departamento médico, enquanto Lucas Silva e Paulo Miranda são desfalques por lesão.

As prováveis escalações de Grêmio e Palmeiras

Palmeiras: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Kuscevic, Matías Viña (Esteves), Emerson Santos (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga, Breno Lopes (Rony), Gustavo Scarpa e Willian Bigode (Luiz Adriano)

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza