As prováveis escalações de Palmeiras e Tigres

O Palmeiras disputa neste domingo a semifinal do Mundial de Clubes contra o Tigres, time mexicano que estreou superando os sul-coreanos do Ulsan Hyunday por 2 a 1, com dois gols do artilheiro francês Gignac.

A partida será realizada no estádio Cidade da Educação, está marcada para as 15h (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo e da Sportv para todo o Brasil.

O técnico português Abel Ferreira não poderá contar com Breno Lopes, responsável pelo gol do título da Libertadores, por não ter sido inscrito a tempo. Wesley, em recuperação de problema de joelho, e Gabriel Veron, com lesão muscular, são prováveis desfalques do time brasileiro.

A equipe do Tigres é comandada pelo brasileiro naturalizado mexicano Ricardo Ferreti, que não conta com o ex-atacante do Internacional Nicolas Lopez, que segue com Covid-19. Conheça aqui mais sobre o Tigres.

O vencedor deste domingo enfrentará quem passar no confronto da próxima segunda-feira entre Bayern de Munique e Al Ahly. A final está marcada para a próxima quinta-feira, 11 de fevereiro, às 15h (de Brasília).

As prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez, Viña, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano

Tigres: Guzmánm, Rodríguez, Reyes, Salcedo, Dueñas, Rafael Carioca, Pizarro, Meza, Quiñones, Aquino e Gignac