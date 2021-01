É dia de clássico em Portugal. O Estádio do Dragão recebe, nesta sexta-feira, as duas equipes que conquistaram todos os títulos da Liga desde a temporada 2002/2003 (onze para o Porto e sete para o Benfica).

A partida vale pela 14ª rodada da competição nacional, que tem o Sporting liderando (35 pontos). Os Dragões (31) aparecem em segundo, superando as Águias (31) apenas nos critérios de desempate. Quem vencer o duelo marcado para as 21h (hora portuguesa) terá a chance de colar no líder, que recebe o Rio Ave às 18h30.

Otávio, que deu positivo para Covid-19, se une a Manafá como desfalques para Sergio Conceição devido ao coronavírus. No time de Jorge Jesus, Pizzi volta da quarentena e deve substituir Taarabt. Gabriel ainda não deve ter condições de atuar e a tendência é que Weigl apareça entre os titulares. Espera-se Darwin e Waldschmidt no ataque das Águias.

O retrospecto do confronto, iniciado em 28 de junho de 1931, totaliza 245 partidas, com 97 vitórias do Porto, 88 do Benfica e 47 empates.

As prováveis escalações de Porto e Benfica

Porto: Marchesín, Nanu, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Luis Díaz, Marega e Taremi

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Pizzi, Weigl, Everton, Waldschmidt e Darwin