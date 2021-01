Real Madrid e Athletic de Bilbao definirão nesta quinta-feira o segundo finalista da Supercopa da Espanha. O vencedor enfrentará o Barcelona, que superou a Real Sociedad nos pênaltis nessa quarta-feira.

A partida entre madrilenhos e bascos ocorrerá no estádio La Rosaleda, casa do Málaga, e está marcada para as 17h (horário de Brasília) e 20h (hora portuguesa).

Tanto Zinedine Zidane quanto Marcelino têm desfalques. O francês não poderá contar com Dani Carvajal, que deverá ser substituído por Lucas Vázquez.

Não há muitas dúvidas nas outras posições. Varane, Ramos e Mendy completariam a defesa. No meio de campo e no ataque, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Asensio e Benzema deverão ser os escalados.

O Athletic deve entrar em campo com seu 4-4-2. Yuri Berchiche, lesionado contra o Barcelona, deverá ser substituído por Balenziaga. Recuperado, Yeray Álvarez apareceria com Iñigo Martínez na zaga, tendo Capa e De Marcos nas laterais.

Sem novidades esperadas para o setor ofensivo, Raúl García e Iñaki Williams deverão ter a responsabilidade de superar Courtois.

As prováveis escalações de Real Madrid e Athletic

- Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Benzema e Hazard

- Athletic: Unai Simón, Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga, De Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain, Raúl García e Williams