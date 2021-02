As prováveis escalações de Sporting e Benfica

Os rivais de Lisboa se enfrentam nesta segunda-feira a partir das 21h30 (hora portuguesa) / 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade.

Invicto, o Sporting soma 39 pontos e chega à 16ª rodada liderando a Liga Portuguesa. O time de Rúben Amorim tem quatro pontos de vantagem sobre o Porto (2º) e seis sobre as Águias (3º).

O técnico da equipe anfitriã não poderia contar com João Palhinha devido a suspensão, mas o Tribunal Central Administrativo do Sul julgou procedente o pedido do Sporting para cancelar a punição. A ação foi movida apontando aplicação indevida de cartão amarelo.

Jorge Jesus, por sua vez, segue sem poder comandar a equipe em função da Covid-19. O mesmo problema faz Svilar ser a tendência no gol, já que Vlachodimos e Helton Leite testaram positivo recentemente, assim como Everton, Odysseas, Otamendi e Nuno Tavares.

Prováveis escalações

Sporting: Antonio Adán; Feddal, Coates e Luís Neto; Mendes, João Mario, Pedro Porro e Matheus Nunes; Cabral, Pedro Gonçalves e Sporar.

Benfica: Svilar; Gilberto, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Pizzi, Taarabt e Rafa; Seferovic e Darwin Ñunez.