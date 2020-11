As prováveis escalações de Tottenham e Manchester City

Vice-líder a um ponto do Leicester, o Tottenham volta a campo nesse sábado, pela nona rodada do Campeonato Inglês, em visita do Manchester City, que é o décimo na tabela e tem cinco pontos a menos.

O jogo será a 24ª ocasião em que José Mourinho e Pep Guardiola se enfrentam - saiba quem tem vantagem de vitórias e gols nesse confronto de técnicos consagrados.

A equipe do treinador português tem o lateral Matt Doherty, afastado após testar positivo para a Covid-19, como único desfalque confirmado. Voltando de lesões, Steven Bergwijn, Erik Lamela e Tanguy Ndombelé são dúvidas do Tottenham.

No time visitante, Sergio Aguero e Raheem Sterling voltaram aos treinos nesta semana, mas não estão garantidos entre os titulares. Nathan Ake e Fernandinho ainda não estão em condições de participarem.

Prováveis escalações de Tottenham e Manchester City

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón, Sissoko, Hojbjerg, Bale, Giovani Lo Celso, Son e Harry Kane.

Manchester City: Ederson, Walker, Rubén Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Gündogan, Kevin de Bruyne, Ferrán Torres, Gabriel Jesus e Foden.