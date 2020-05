As prováveis ​​escalações de Union Berlin e Bayern de Munique

O líder da Bundesliga está de volta! Às 18h deste domingo, o Union Berlin receberá a visita do time que busca manter a soberania na Alemanha.

O Bayern de Munique defende o trono da competição alemã, com 55 pontos, quatro à frente do Borussia Dortmund - antes da partida dos vices neste sábado.

Por sua vez, o Union Berlin em 11° com 30 pontos, uma equipe que não terá seu treinador - que pulou a quarentena e foi punido - e tentará derrotar o gigante do país na primeira rodada do retorno do futebol após a pandemia de coronavírus.

Estas são as prováveis escalações:

Union Berlin: Gikiewicz, Subotic, Hubner, Schlotterbeck, Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz, Ingvartsen, Bulter e Andersson.

Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Kimmich, Gnabry, Muller, Coman e Lewandowski.