As prováveis escalações de Valencia e Real Madrid

Em casa, o Valencia disputa a nona rodada tentando acabar com a sequência de quatro partidas seguidas sem ganhar - três derrotas e um empate. Mas terá de encarar o Real Madrid que está em quarto lugar, com quatro pontos e dois jogos disputados a menos que o líder.

Javi Garcia estuda dar continuidade ao time, mas terá de mover Daniel Weiss à lateral direita devido à expulsão de Thierry Correia. Uros Racic poderá ocupar seu lugar no meio de campo, junto com Carlos Soler e Kang-In Lee.

Casos positivos de Covid-19, Casemiro e Hazard são as ausências na equipe de Zinedine Zidane, que não deverá inovar muito na escalação deste domingo. Espera-se uma zaga igual à usada na vitória contra a Inter de Milão, com Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Raphaël Varane e Ferland Mendy.

Toni Kroos deve ocupar a posição do volante brasileiro e ser acompanhado no meio com Fede Valverde e Luka Modric. Na frente, o técnico francês deverá escolher entre Rodrygo e Vinicius para completar o trio de ataque com Asensio e Benzema.

Prováveis escalações:

Valencia: Jaume; Wass, Paulista, Hugo, Gayà; Yunus, Soler, Racic, Cheryshev; Kang-In, Maxi Gómez.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Fede Valverde, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.