O Vasco da Gama recebe o Santos neste domingo em jogo marcado para as 16h (horário de Brasília) no San Januário. No primeiro turno, em 3 de setembro, os times empataram em 2 a 2.

A partida vale pela 26ª rodada do Brasileirão e terá transmissão da Globo para todo o Brasil, exceto para Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Premiere passa o confronto para todo o Brasil.

Com um jogo atrasado, o time de Sá Pinto chega com 25 pontos e ocupando a primeira posição da zona de rebaixamento. O técnico português não contará com Neto Borges, Leo Gil e Talles, todos suspensos.

A equipe de Cuca, embalada com classificação sobre o Grêmio na Libertadores, está na oitava posição, com 38 pontos. Lucas Veríssimo, em negociação com o Benfica, será desfalque. Pará, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel estão no departamento médico e também serão ausências. Luan Peres, suspenso, e Vinicius Balieiro, com Covid-19, completam o time de desfalques.

As prováveis escalações de Vasco e Santos

Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Leandro Castan, Jadson (Marcelo Alves), Henrique, Marcos Júnior, Andrey, Benítez, Gustavo Torres, Cano e Vinícius (Ribamar)

Santos: John, Madson, Alex, Luiz Felipe, Felipe Jonatan, Alison, Sandry, Diego Pituca, Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho (Arthur Gomes)