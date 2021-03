As quatro opções de Tuchel para reforçar a zaga do Chelsea

Thomas Tuchel continua determinado a melhorar o eixo da defesa para a próxima temporada. Depois das boas atuações recentes de Christensen, tudo parece indicar que ele renovará com os 'blues' nas próximas semanas. Além disso, o treinador alemão está de olho em outros quatro centros.

De acordo com o 'The Athletic', o nome do zagueiro do Atlético de Madrid, José María Giménez, foi colocado na mesa. Além dele, 'The Telegraph' aponta para três outros jogadores como candidatos a escalar em Stamford Bridge: Niklas Süle (Bayern de Munique), Ibrahima Konaté (RB Leipzig) e David Alaba (Bayern de Munique). O último parece complicado por ter recebido mais ofertas.

Mas para que um deles chegue, o Chelsea terá que se livrar de um zagueiro: agora eles têm na folha de pagamento Rudiger, Azpilicueta, Thiago Silva, Christensen e Kurt Zouma, além dos emprestados Fikayo Tomori, Ethan Ampadu, Malang Sarr e Marc Guehi.

Atualmente, o Chelsea está em um bom nível no que diz respeito à defesa. Desde a chegada de Tuchel para substituir Lampard, o time de Londres sofreu dois gols em nove jogos, números que o tornaram o segundo time com menor vazamento na Premier League, atrás apenas do Manchester City. A ideia é que essa tendência continue para a próxima temporada.