"As queixas de Isco? Ele é ambicioso e isso é positivo"

Nesta segunda-feira, Zinedine Zidane falou em coletiva para discutir o duelo do Real Madrid contra o Borussia Mönchengladbach na Liga dos Campeões. Primeiro teste para ver se o 'Clásico' reparou de verdade o desastre contra o Shakhtar Donetsk.

Sobre isso, o francês reconheceu que é uma oportunidade para consolidar as vibrações do jogo no Camp Nou: “É um jogo para nos confirmarmos, temos que fazer tão bem como no fim de semana contra o Barça. Agora conhecemos bem a situação do nosso rival na Liga dos Campeões".

Com o 'Clásico' ainda repercutindo, Zidane foi questionado sobre as polémicas do jogo: “Não me incomoda. Como equipe lutamos, jogamos bem e o importante é fazer sempre o mesmo: focar, lutar e brigar. Vai ser difícil e o que queremos é focar no 'Gladbach e no que fazemos em campo. Não deveríamos nem falar do resto".

Uma das perguntas que pairavam no ar antes do duelo contra o Barça era se Zidane estava considerando pedir demissão em caso de derrota. Ele não quis abordar o tema: "Penso unicamente neste jogo. O resto... vou lutar até o último dia, vamos fazer as coisas como sempre fizemos em equipe, juntos e veremos o resto".

A vitória no Camp Nou serviu para apagar os desastres contra Cádiz e Shakhtar Donetsk?: "Fizemos um bom jogo de 90 minutos em equipe e apenas olhamos para o nosso trabalho. A cada três dias será assim, jogamos com times que podem te colocar em dificuldades a cada momento. Se dermos tudo o que temos, teremos uma chance de somar e é isso que vamos fazer, tentar repetir o jogo deste fim de semana e é isso".

Zidane justificou as reclamações de Isco

No capítulo dos nomes próprios, três são os que se destacam pelo jogo do sábado e desta terça-feira. A primeira, o de um Isco Alarcón que foi flagrado criticando Zidane na prévia no Camp Nou. Naquele dia ele não saiu para se aquecer e o relacionamento deles poderia estar afetado, mas o francês saiu em defesa de seu pupilo.

“A coisa do Isco é ambição e ele quer jogar como todo mundo, isso é positivo. Todos querem jogar, mas isso não depende deles, deles é estar no topo e jogar quando eles tocam. Os jogadores estão todos preparados como sempre para jogar e então terei Tenho que tomar a decisão de conseguir onze ou outro, e isso não vai mudar ", disse Zidane.

Também foi questionado sobre a renovação de um Sergio Ramos que voltou ao Barça e foi o protagonista do seu gol e da quebra de vários recordes. E, como sempre, Zidane também não respondeu à pergunta: "Estamos convencidos de que Sergio Ramos, como nós, quer estar focado apenas no jogo de terça-feira".

Agora, sobre o duelo com o Borussia Mönchengladbach, a volta de Eden Hazard se destaca: “Não sei o que surpreende. Se Hazard está conosco é porque está bem e isso é uma boa notícia para nós. Não me surpreende e acho que estamos todos contentes por vê-lo conosco e esta terça-feira veremos como o vamos utilizar. O importante é que ele está de volta e isso é algo muito positivo”.

Questionado sobre a equipe que servirá, Zidane não quis detalhar se haverá rotações. "Veremos a equipe que escalaremos, porque agora não podemos falar sobre isso", retrucou, e disse estar calmo com a profundidade do seu elenco: "Sabemos que a temporada é longa e vamos precisar de todos. Na lateral que tivemos problemas com alguns jogadores, mas sempre haverá alguém que pode substituir e não teremos problemas".