As razões pelas quais o Real Madrid descartou Mbappé em 2017

A grande noite de Kylian Mbappé no Camp Nou continua repercutindo. O francês foi o líder, estrela e artilheiro do PSG em uma partida histórica. Seu contrato com o time de Paris termina em junho de 2022 e o seu futuro ainda não está claro. O Real Madrid é um dos interessados na sua contratação, mas.. porque não contratou o francês quando teve a oportunidade?

De acordo com o jornalista Antón Meana em sua participação no programa 'El Larguero' da 'Cadena SER', o clube teve a oportunidade de contratar o atacante em 2017, antes do PSG entrar na jogada e quando já apresentava todas as suas credenciais no Mônaco.

Meana contou que o Real Madrid estudou a possibilidade, mas naquela época a equipe de Zidane tinha o trio Bale, Cristiano e Benzema em grande fase e acabava de conquistar a Champions.

O 'bbc' era o principal motivo para não contratar Mbappé, além do surgimento de Marco Asensio. A chegada do francês impediria a evolução do jovem espanhol,

O valor também era outro problema. O Real Madrid considerava um preço exorbitante. O Mônaco pediu, inicialmente, 180-200 milhões de euros. Um valor elevado para um jogador que tinha marcado 26 gols naquela temporada com apenas 18 anos.

O conjunto merengue optou por não arriscar. E ainda de acordo com a citada fonte, naquele momento, o Real preferia Dembélé. O PSG não teve medo e acabou pagando 145 milhões por Kylian e... o resto da história você já sabe.