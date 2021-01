As renovações de Lautaro Martínez e Bastoni avançam

A Inter de Milão arregaçou as mangas pelas renovações de jogadores importantes do seu elenco: estamos falando de Lautaro Martínez e Alessandro Bastoni.

O time italiano já pensa no futuro e apesar da crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, espera chegar a um acordo com os dois jogadores o quanto antes.

Tanto o atacante argentino como o zagueiro italiano possuem contratos até meados de 2023 e a ideia do clube é renová-los por, pelo menos, mais um ano, evitando assim uma saída indesejada.

Lautaro, que foi fortemente especulado no Barcelona, já disputou 109 partidas oficiais com os italianos e marcou 40 gols. Bastoni, por sua vez, defendeu as cores da equipe em 52 jogos, 21 deles nessa temporada.