As saídas se tornaram obrigatórias

As necessidades do Real Madrid são claras, mas as obrigações também. O clube vai viver uma reabertura de mercado em que deverá buscar nomes de peso.

Solucionar a falta de gols observada durante algumas partes da temporada é essencial, mas para atrair um grande goleador, primeiro é preciso abrir espaço no grupo.

A lista de jogadores do time é muito extensa e vários retornarão de empréstimos. A conta não vai fechar se vários não saírem.

Vale lembrar que Rodrygo deverá se tornar um jogador do time principal, caso não aconteça uma grande surpresa, e que, além disso, Reinier lutará para entrar gradualmente nas listas de Zidane.

O Real Madrid tem onze jogadores emprestados e, embora muitos deles já pareçam estar com os pés fora do Bernabéu, eles precisam ter a situação definida.

Nem o clube nem Zidane parecem contar com Ceballos, Vallejo, Mayoral e Óscar Rodríguez. Por outro lado, Odriozola, Reguilón, Achraf, Kubo, Lunin e Luca Zidane são jogadores cujas posições já estão ocupados, mas que ainda poderiam ter uma chance, de acordo com o jornal 'AS'.

Quanto aos que já estão na equipe, também há candidatos a sair. James, Mariano, Lucas Vázquez e, é claro, Bale surgem como favoritos, embora outros como Brahim também possam ser cedido.

Sim, são necessárias chegadas, mas também partidas que permitam à equipe iniciar as buscas por reforços.