As seis equipes que sonham com Umtiti

Chelsea

No início de abril, foi revelado que o agente do jogador francês teria conversado com o Chelsea sobre uma possível chegada do zagueiro do Barcelona.

Arsenal

O clube 'gunner' espera com muita atenção, consciente de que por suas últimas temporadas, não pode competir com as demais equipes.

PSG

A volta ao futebol francês nunca foi descartada. E nesse caso seria para jogar no melhor clube do país. No entanto, apesar da necessidade do PSG na zaga, é pouco provável que Umtiti seja a solução.

Inter de Milão

O clube 'nerazzurro' teria pensado no zagueiro do Barcelona como possível substituto de Diego Godín que acabou não convencendo.

Napoli

Uma opção que perdeu força nos últimos dias devido as altas expectavias que o Barcelona teria para deixar o jogador francês sair.