'AS': Setién e Abidal serão demitidos do Barcelona

O mar não está para peixe na Catalunha, mas especificamente no Camp Nou. O vexame ne Champions abalou todas as estruturas do Barcelona.

Uma derrota sem precedentes que terá consequências. De acordo com o diário 'AS' o Barça teria definido a demissão de Quique Setién e Éric Abidal.

O clube ainda não oficializou nenhuma decisão nesse sentido, mas nessa segunda-feira realizará uma reunião extraordinária, onde as decisões devem ser comunicadas.

Setién já teria sido comunicado que não seguirá no comando técnico da equipe. A citada fonte assegura que o Barça entrou em contato com ele e seus advogados para acertar os detalhes.

No caso de Abidal, explica o 'AS' pode ser que demore um pouco mais. O motivo? O diretor esportivo esteve com Umtiti nos últimos dias, jogador que testou positivo para COVID-19. Assim, a conversa teria que esperar um pouco mais, mas com o mesmo resultado.

Vários nomes surgem como opção para substituir Setién. Pochettino e Koeman seriam duas das alternativas mais bem posicionadas.