As tarefas pendentes de Zidane para a Champions League

O Real Madrid tirou alguns dias para recarregar as baterias e se preparar para o último objetivo desta temporada: a cobiçada Liga dos Campeões.

A equipe merengue, 13 vezes vencedora do troféu continental, não terá um jogo fácil contra o Manchester City, que brilhou na partida de ida das oitavas-de-final após uma vitória por 1-2 em sua visita ao Santiago Bernabéu.

No entanto, a equipe merengue está confiante em suas chances, embora para Zinedine Zidane, o emblema dessa equipe, é preciso executar uma série de tarefas. O técnico francês tem algumas obrigações entre agora e agosto, para que o Real Madrid tenha reais chances de reverter esse resultado adverso contra a equipe liderada por Pep Guardiola.

Um dos principais problemas que o 'Zizou' terá diante do confronto será no zagueiro, já que Sergio Ramos ficará fora por sanção.

O grande capitão, que acumulou 44 jogos nesta temporada (nos quais marcou 13 gols), viu o cartão vermelho na partida de ida e sua vaga, salvo surpresa ou lesão, deve ser preenchida por Éder Militão, formando dupla com Varane. Zidane terá que polir a operação e o relacionamento dessa dupla estranha que não está acostumada a jogar junto. De fato, o zagueiro brasileiro jogou apenas 19 partidas nesta temporada em todas as competições.

Independentemente do desempenho defensivo, o técnico francês também tentará recuperar para a aposta europeia uma de suas melhores armas ofensivas: Eden Hazard.

O belga, apesar da conquista de dois títulos até agora, está vivendo um pesadelo em seu primeiro ano devido a lesões constantes e não conseguiu alcançar um bom ritmo e nem se fixar na equipe merengue. Os dias antes do duelo servirão para Zidane recuperar a melhor versão do belga (que tem apenas um gol este ano), que deve se preparar se quiser ser titular nos XI do francês.

Finalmente, além de recuperar o ex-jogador do Chelsea, Zidane e sua equipe de treinadores têm como objetivo principal, como apontado por 'Marca', que a equipe amplie seu pico fisicamente neste trecho final da Liga. O Real Madrid terminou exultantemente o campeonato e a ideia do francês é que os jogadores se esforcem para manter esse nível por mais três semanas. 21 dias que podem causar fadiga, mas que, por sua vez, podem ter como recompensa uma novo 'Orelhuda' para o Bernabéu.