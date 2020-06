As três vendas necessárias para conquistar Pedro

A Roma tem a assinatura de Pedro como um de seus maiores desejos, mas no mundo do futebol não basta apenas querer algo. Você tem que pagar por isso. Por conseguinte, de acordo com o jornal 'AS', a diretoria é clara e precisa colocar três jogadores à venda para assumir os serviços do espanhol.

Quem está na rampa de saída é Perotti, Ünder e Kluivert. Todos participaram de pelo menos 19 jogos nesta temporada, tornando-se desfalques importantes para Paulo Fonseca. Parece que tudo vale para contratar o canário.

Mas valeria a pena vender tais jogadores para fazer com que o ainda "blue" se juntasse à Serie A? Seus valores de mercado dão uma perspectiva. Juntando os três, os 'giallorossi' teriam pouco mais de 60 milhões de euros, um capital muito poderoso para iniciar as negociações.

De fato, a fonte mencionada acima garante que, se a Roma conseguir vender dois desses jogadores, valerá a pena procurar por Pedro. O principal obstáculo são as presas, pois o jogador de futebol tem várias ofertas mais suculentas na mesa, três apenas da LaLiga.