Font, candidato a presidência do Barcelona, é consciente de que, uma das tarefas principais, será buscar um substituto para Leo Messi. Ele deixou claro em declarações ao 'El Periódico' que, enquanto Messi quiser, terá seu lugar no Barça: "Estou convencido de que não é nada complicado lidar com Messi. Conversando com Xavi ele me confirma. Messi é uma pessoa bem normal, muito competitivo, o melhor da história".

Font considera que há quem tenha certo medo ao argentino, talvez pelo seu potencial ou pelo o que represente. "As vezes parece que as pessoas têm muito medo de Messi. É preciso tratá-lo com a maior naturalidade. Quer ganhar para o clube, quem vencer mais Champions e nós temos que ajudá-lo", continuou.

O candidato quer que Leo Messi tenha como treinador o seu ex-companheiro de equipe, Xavi. "Confio em sua capacidade", disse.

Por último, deixou claro que pretende remodelar o Camp Nou. "A reforma é muito urgente", finalizou.