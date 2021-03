Ascensão de Brenno leva Grêmio a abrir mão de Vanderlei e Paulo Victor

A temporada 2021 se inicia para o Grêmio com o goleiro Brenno se consolidando como titular da posição, superando Vanderlei e Paulo Victor. A efetivação do atleta de 21 anos atende a um pedido da maioria dos torcedores do Tricolor Gaúcho, que já demonstravam insatisfação com as atuações de seus goleiros mais experientes.

Na partida contra o Ayacucho, nesta terça-feira (16), que confirmou a classificação gremista para a próxima etapa da Libertadores, Brenno ganhou nova oportunidade entre os onze iniciais do técnico Renato Portaluppi. Ele já havia atuado no jogo anterior, pelo Campeonato Gaúcho, na vitória gremista por 2 a 0 diante do Esportivo.

”O Brenno fez duas excelentes partidas, ele é muito bem treinado pelo professor Mauri [Mauri Lima, treinador de goleiros]. É um goleiro que demonstrou personalidade e tem tudo para dar continuidade frente à equipe do Grêmio”, declarou Alexandre Mendes, auxiliar técnico que comandou o Tricolor na vitória por 2 a 1 no Peru.

Enquanto Brenno ganha pontos e se consolida como titular na arrancada da temporada, os experientes Paulo Victor e Vanderlei já começam a projetar o futuro longe da Arena do Grêmio.

”Nós temos o Brenno e subimos o Adriel [goleiro de 20 anos que estava no time de transição], e a ideia é buscar a contratação de mais um goleiro. Em relação ao Vanderlei e ao Paulo Victor, eles têm contrato com o Grêmio, mas se aparecer algum clube interessado, nós não vamos nos opor a saída deles”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior à reportagem da Goal.

Alguns nomes já apareceram como possíveis reforços para gol gremista. Um deles foi Jean, ex-Atlético-GO. No entanto, o atleta tem forte rejeição da torcida, que subiu a #JeanNão nas redes sociais.

Recentemente, o Grêmio já havia anunciado a saída de Júlio César, contratado junto ao Fluminense em 2019 e que também não havia agradado nas oportunidades que recebeu. Vanderlei, por sua vez, chegou no último ano como esperança para resolver os problemas do time na posição, mas se viu perdendo espaço para o próprio Paulo Victor, que acabou escolhido por Renato para os jogos da decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras.