Asensio aproveita quarentena para treinar isolado

Asensio poderia voltar ao campo no trecho final da temporada. Com sua recuperação apontando para abril e a crise do coronavírus que interrompeu o futebol do primeiro e do segundo escalão, as datas poderiam se encaixar. Enquanto isso, ele aproveitou a quarentena devido à pandemia para treinar em casa.

De acordo com o que ele mostrou nos vídeos que publicou em seu Instagram oficial, ele fez exercícios físicos e tocou a bola. Ele fez isso na grama do seu quintal, onde, acompanhado por um amigo, ele devolvia a bola quando a lançavam à meia-altura e também a moveu ao nível do solo.

Nesta temporada, o meia ainda não disputou nenhuma partida com o Real Madrid. Com isso, há muitos olhos focados em seu retorno. Ele já fez uma tentativa em algumas ocasiões de se infiltrar na convocatória de Zidane, mas ainda não aconteceu.

No ano anterior, ele participou de 44 jogos, dos quais foi titular em 24. O objetivo é ser tão importante na equipe quanto era na época. Para fazer isso, ele terá que manter o controle de sua recuperação pessoal para se tornar disponível para o seu técnico o mais rápido possível.