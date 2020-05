Asensio, cada vez mais perto de voltar a Valdebebas

Quando Asensio se lesionou na ICC, sua temporada se deu por perdida. Rompeu o cruzado e o menisco, mas a pralisação das atividades pelo coronavírus lhe deu uma segunda oportunidade. E ao julgar pelos seus vídeos, ele estará a disposição de Zidane na reta final da temporada.

Asensio continua trabalhando, e parece que cada vez com mais intensidade. E de acordo com o diário 'AS', é provável que esteja com os seus companheiros em Valdebebas.

O governo espanhol liberou os treinamentos individuais dos jogadores, mas ainda não existe uma data oficial para a retomada das competições.