Asensio e outra titularidade desperdiçada

Marco Asensio voltou a ser titular neste sábado depois de dois jogos em que participou pouco, teve apenas cinco minutos contra o Villarreal, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve dentro de campo, tanto de ponta direita como esquerda e ainda não conseguiu encontrar a sua melhor versão.

O espanhol se recuperou de sua grave lesão sofrida no joelho em 24 de julho de 2019 na pré-temporada contra o Arsenal, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo, e que o afastou por 330 dias dos campos de jogo, mas ainda não o suficiente para lembrar daquele Asensio que apontava para ser uma estrela mundial.

E isso que seu reaparecimento não poderia ser melhor. Em 18 de junho, contra o Valencia, ele voltou com um gol aos 30 segundos e depois deu uma assistência a Karim Benzema. Depois de uma recuperação difícil, como o próprio clube refletiu em um documentário, se transformou em um dia que ele vai lembrar para sempre e no qual não parava de sorrir, como se fosse sua estreia, já que o francês Zinedine Zidane o mandou para aquecimento na lateral do campo no Alfredo di Stéfano.

Uma exibição que encheu de moral ele e os torcedores do Real Madrid que aguardavam antes da lesão por um passe adiante após a saída do português Cristiano Ronaldo. Ele jogou mais nove jogos em que marcou dois gols e parecia retornar gradualmente ao nível que exibia antes da lesão.

Mas na retomada da temporada sua sorte mudou. Entrou na primeira lista de Luis Enrique e sofreu um edema no joelho que o manteve inativo por 26 dias. Durante a segunda Data FIFA, ele voltou a sentir dores no joelho. O que pareceter reduzido a confiança do jogador. Sem gols ou assistências nos onze jogos que disputou nesta temporada.

Neste sábado contra o Alavés começou com titular depois de três jogos e além de fazer um bom cruzamentro jogando com um pé bom logo no início do segundo tempo, o espanhol não obteve sucesso na pressão ou aportou diferencial no ataque. Ele foi substituído aos 63 minutos.

Asensio mostrou um nível muito alto no Real Madrid encarando o zagueiro, procurando espaço e diagonais para mostrar sua grande força e chute, mas agora não mostra nada disso.

É uma questão de confiança e o melhor a fazer é ter minutos para verificar se pode recuperar seu nível. Oportunidade que pode ser aberta num futuro próximo devido à nova lesão do belga Eden Hazard, desta vez com desconforto muscular na coxa direita da qual aguarda revisão médica para saber a extensão.

Faltam ainda oito jogos pela frente em um mês de dezembro repleto de confrontos e contra os quais Zinedine Zidane avisa que todos terão minutos.