Asensio, intransferível para o Real Madrid

Marco Asensio é o presente e o futuro do Real Madrid. É o que pensam no time merengue, que acreditam que o espanhol deve continuar no clube apesar dos planos de uma remodelação do elenco neste verão.

De acordo com o 'AS', o Real já rejeitou ofertas milionárias por Marco Asensio nos últimos anos, alguns de clubes importantes da Europa, e atualmente não está considerando a sua venda, apesar de a situação exigir um aumento de dinheiro em caixa.

Jogadores como Dani Ceballos, Luka Jovic ou Isco, e até Raphäel Varane se ele não renovar antes do verão, ocupam essa lista de jogadores que podem ser vendidos. Marco Asensio, não. O clube ainda acredita que ele pode explodir em alto nível, apesar da grave lesão sofrida no ano passado.

Os últimos jogos não têm sido muito lisonjeiros e Asensio tem sido alvo de críticas. De fato, el só marcou dois gols nos últimos 30 jogos, mas o Real quer ter muita paciência com o ponta.

No final das contas, esta é sua primeira temporada completa depois de um ano inteiro sem jogar e o clube entende que não se trata tanto de algo físico, mas de confiança. Além disso, aos 25 anos ele ainda tem muito futebol pela frente e o Real assume que no seu futuro não há espaço para Eden Hazard.

Com 30 anos, as últimas cirurgias têm deixado o belga muito tocado e a confiança de que ele pode liderar a equipe no médio prazo foi perdida. Outros como Vinicius ou Rodrygo também aspiram à posição em um tridente que quer se tornar galáctico.

No horizonte estão Kylian Mbappé e Erling Haaland, as duas grandes ambições do Real Madrid. Juntá-los seria o cenário ideal, e o sonho dos merengues é que quem ocupe esse terceiro lugar seja Marco Asensio.