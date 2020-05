Asensio, o '9' escondido

Após ficar parado por quase um ano, Marco Asensio entra na reta final da sua recuperação e pode voltar justamtente no momento mais importante dessa temporada atípica.

O jovem atacante espanhol pode se aproveitar da lesão de Jovic, que só voltará aos trabalhos na próxima temporada, e ocupar essa vaga como um falso '9'.

Jogar no comando do ataque seria algo estranho para Asensio. De acordo com o diário 'AS' ele atuou nessa posição em apenas 45 minutos sob o comando de Lopetegui, e foi capaz de marcar dois gols na Juventus.

As temporadas 2016-17 e 2017-18 frutíferas em relação a gols. Na primeira foi o sexto maior artilheiro da equipe com 10 bolas na rede, sempre partindo da direita do ataque do Real Madrid.

No ano seguinte, ganhou mais minutos e realizou a sua melhor temporada vestido de branco, com 11 gols marcados, sendo superado apenas por Cristiano, Bale e Benzema.

Assim, Zidane poderia aproveitar o faro de gol do espanhol e improvisá-lo como '9'. Tudo vai depender de se o treinador contará com Mariano ou não.