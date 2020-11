Asensio substitui Ansu Fati na seleção da Espanha

Com ruptura do menisco interno do joelho esquerdo, Ansu Fati será submetido a intervenção cirúrgica nesta segunda-feira e desfalca a seleção espanhola em seus três próximos compromissos.

Com isso, uma novidade entra na lista de 25 convocados que havi sido divulgada na sexta-feira para os jogos de novembro. Marco Asensio, do Real Madrid, foi chamado para o lugar do jovem atacante do Barcelona.

Antes de retomar a disputa da Liga das Nações, a 'La Roja' tem um amistoso contra a Holanda marcado para a próxima quarta-feira, 11 de novembro, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Três dias depois, no sábado (14), será a vez de jogar a quinta rodada da fase de grupos da competição continental contra a Suíça, na Basileia. Por fim, Espanha e Alemanha se enfrentam na terça-feira (17), em Sevilha, encerrando suas participações na fase de grupos.