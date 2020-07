Assim começa o novo Campeonato Chinês

A China foi o epicentro do início da pandemia da Covid-19. O país asiático adiou o início do campeonato nacional, que começará neste sábado com a partida entre Guangzhou Evergrande e Shanghai Shenhua.

Será um campeonato diferente do que nos últimos anos. As autoridades chinesas, devido ao atraso do torneio, decidiram formar dois grupos de oito times, que se enfrentarão em ida e volta. Os quatro melhores colocados se enfrentarão em um 'play off' para o título.

Para evitar deslocamentos e minimizar riscos de contágio, o torneio não terá equipes locais e será realizado em duas cidades. O grupo A, que inclui o Guangzhou Evergrande e o Shanghai Shenhua, jogará em Dalian, no norte do país. O grupo B, que também começa neste sábado, fará isso em Suzhou.

As 16 equipes vão lutar para conquistar o título que pertence ao Guangzhou Evergrande, treinado por Fabio Cannavaro e que tem elenco com os brasileiros Paulinho, Elkeson, Ricardo Goulart e Anderson Talisca.