Assim como o Rei Midas, tudo que Aubameyang toca vira ouro

Você já deve ter ouvido falar da história do Rei Midas, aquele que poderia fazer um pedido aos deuses e escolheu transformar tudo que tocava em ouro.

Pois bem, no caso de Midas as coisas não saíram tão bem, a ganância levou o Rei a ruína. Já no caso de Aubameyang, o Rei de Londres, tudo sai as mil maravilhas.

Não sabemos se Aubameyang também fez algum pedido a Baco, o que sim sabemos é que o gabonês vive uma grande fase e sempre que toca na bola algo mágico acontece, para feliciadade de Mikel Arteta.

Após garantir o título da FA Cup contra o Chelsea, foi a vez de 'Auba' brilhar na decisão da Comunnity Shield contra o Liverpool, vencedor da última edição da Premier League.

A partida no lendário estádio de Wembley começou com os 'reds' apertando. Aos seis minutos os de Klopp já tiam um gol anulado. A bola foi levantada na área e Van Dijk apareceu para empurrar para as redes, mas o bandeirinha apontou o impedimento e o VAR confirmou.

O jogo era bom, mesmo com as duas equipes claramente 'pesadas' devido a atípica pré-temporada realizada. Mesmo assim o Liverpool tinha mais a posse de bola.

O Arsenal apostava na velocidade de Saka, Nketiah e dele Aubameyang, que aos 12 minutos abriu o placar. O artilheiro recebeu de Saka, trouxe para dentro e bateu da entrada da área para estufar as redes de Alisson, um golaço!

Com o gol os 'gunners' cresceram nesse tramo da partida e voltaram a levar perigo ao gol do Liverpool, mas Nketiah, duas vezes, errou o alvo e mandou para fora.

Atrás no placar, o Liverpool conseguiu dominar o meio de campo e passou a pressionar pelo empate, mas o placar não se moveu mais na primeira etapa.

No segundo tempo, grandes chances de Firmino e Van Dijk, que desperdiçaram e de Mané que parou em Martínez. Klopp resolve mudar e coloca, entre outros, Minamino em campo.

Aos 72', após um bate rebate dentro da área do Arsenal, a bola sobra com o japonês que empurra para as redes e deixa tudo igual.

Empolgado com o gol, o Liverpool foi para cima, mas não conseguiu a virada. O Arsenal, bem postado, segurou o resultado e levou a decisão para os pênaltis.

Salah, Fabinho, Minamino e Jones marcam para o Liverpool, mas Brewster manda na trave. Nelson, Niles, Cedric, David Luiz e Aubameyang marcaram para os 'gunners'. E o título fica com o Arsenal.