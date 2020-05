Assim Cristiano relembrou 'La Décima' nas redes sociais

Há seis anos o Real Madrid conquistava o seu décimo título da Champions League, ao vencer o Atlético de Madrid por 4 a 1 na final de Lisboa, após Ramos forçar a prorrogação.

O último gol foi de Cristiano Ronaldo, que quis relembrar aquela noite mágica para o madridismo por meio das suas redes sociais.

O astro luso compartilhou uma foto do seu museu na Ilha da Madeira, nos stories do Instagram. Na qual é possível vê-lo levantando a 'Orelhuda', a primeira do atacante pelo clube 'merengue' e a segunda na sua carreira.