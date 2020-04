O luxuoso hotel onde ficará Ronaldinho em prisão domiciliar

Após um mês difícil e inesquecível, Ronaldinho e seu irmão deixaram a prisão de Assunção e ficaram no Hotel Palmaroga, onde viverão uma prisão domiciliar rigorosa sob grandes medidas de segurança.

A estrela teve que pagar 1,6 milhão de dólares - cerca de 1,5 milhão de euros - como fiança e finalmente conseguiu sair da prisão, onde ficou após entrar no Paraguai com um passaporte falso.

Desde o primeiro momento, Ronaldinho havia pedido uma prisão domiciliar, embora seus pedidos iniciais, em uma mansão no Paraguai, tivessem sido rejeitados.

O lendário ex do Barça, que até assinou sua primeira camisa depois de sair da prisão, chegou ao Hotel Palmaroga, um local do início do século XX que oferece todo tipo de luxo.

O interesse é que o complexo hoteleiro estava cheio de reservas de pessoas que queriam ver e ficar perto de Ronaldinho, disse o 'Mundo Deportivo'. Embora o brasileiro, sim, reservou um andar inteiro para a privacidade.

O Hotel Palmaroja é uma residência de luxo localizada na histórica rua de Palma. Existe uma atmosfera comercial e fica ao lado dos lugares mais interessantes da cidade paraguaia de Assunção. Além disso, fica próximo ao aeroporto Silvio Pettirossi, caso o brasileiro receba o sinal verde em breve e possa retornar ao seu país.