LaLiga: assim está a artilharia do Campeonato Espanhol 2019-20

Depois de uma 26ª rodada com muita emoção, Lionel Messi continua na liderança da tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-2020, somando 18 gols.

Depois dele, Karim Benzema, que também não marcou no 'Clásico'. O francês está a cinco gols do argentino na luta pela artilharia.

Luis Suarez fecha o pódio com onze gols empatado com Lucas Pérez. O uruguaio provavelmente não voltará até o final da temporada, depois de passar pela sala de cirurgia e já foi alcançado.

Ángel está no quinto lugar com dez gols. O atacante do Getafe está empatado com Roger e Gerard Moreno. O 'Top 8' é encerrado com Iago Aspas.

Tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-20