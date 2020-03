Assim está o mercado na Lazio

A Lazio é a grande revelação do campeonato italiano. Os 'biancocelesti', segundos na Série A a um ponto atrás da Juventus, já estão olhando para o futuro.

'La Gazzetta dello Sport' destaca que a equipe italiana está trabalhando na renovação de Luis Alberto, uma das figuras do clube. No momento, a questão está paralisada pela crise do COVID-19.

Com relação às chegadas ao clube, existem dois jogadores que poderiam assinar pela Lazio. Eles são Caleb Ekuban e Dejan Lovren.

Segundo o 'Il Corriere dello Sport', o italiano, em um bom nível no Trabzonspor, está no radar dos 'Biancocelesti' para reforçar o ataque

Já Lovren, 'LaLazioSiamoNoi.it' destaca que o croata, com contrato com o Liverpool até 2021, não renovará com os 'reds'.