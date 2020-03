Assim está o torneio de FIFA 20 com jogadores da LaLiga

Mallorca será o único time da Primeira Divisão que não participará do torneio FIFA 20, comandado por Ibai Llanos e apoiado pela LaLiga. A equipe não participará por conta de seu contrato exclusivo com a Konami.

Dessa forma, os organizadores do torneio já realizaram o sorteio. Ele começará com três jogos na fase preliminar, antes de entrar totalmente nas oitavas desta sexta-feira.

As primeiras partidas serão disputadas por Leganés, com Ruibal, contra Valladolid, com Pedro Porro; Alavés com Lucas Pérez, contra Celta, com Kevin Vázquez; e Espanyol, com Embarba, contra Eibar, com Edu Expósito.

O resto das equipes, com exceção de Mallorca, esperará diretamente nas oitavas do torneio, que será disputado de sexta a domingo para o deleite dos torcedores.

Tudo isso nos faz esquecer, pelo menos por algumas horas, o estado de alarme em que a Espanha está mergulhada. O torneio será transmitido pela 'Movistar'.