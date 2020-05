Assim está sendo a volta aos treinos na Espanha

As sessões de treinamento retornaram ans instalações de equipes da LaLiga. Nesta sexta-feira, 8 de maio, os jogadores voltaram às instalações de seus respectivos clubes após seis semanas trabalhando em casa.

Depois de passarem pelos testes de coronavírus, atletas de Osasuna, Barcelona e Sevilla são novamente vistos nos campos de trabalho de seus clubes.

Para a retomada dos exercícios, todos têm que seguir os protocolos com medidas de prevenção para evitar o contágio. No início da volta aos treinos, as atividades ocorrem de forma individual.

No Barcelona, os primeiros a serem vistos foram Clement Lenglet, Luis Suárez, Ter Stegen, Sergi Roberto, Griezmann, Leo Messi, Umtiti, Arturo Vidal, Jordi Alba, Junior Firpo e Gerard Piqué. O elenco foi dividido em grupos de onze e esses foram os primeiros a receberem ordens de Quique Setién e seu assistente Eder Sarabia.

Em seguida, trabalharam Neto, Semedo, Sergio Busquets, De Jong, Braithwaite, Arthur e Rakitic, junto aos jogadores do time B, entre os quais estava Ansu Fati.

No Osasuna, os jogadores chegaram com luvas e máscaras, seguindo as indicações do clube. Antes de iniciarem os exercícios, tiveram a temperatura e o peso medidos.

O Sevilla também trabalha com horários divididos entre os atletas. Julen Lopetegui e seus assistentes foram vistos trabalhando com jogadores como Nesyri, Munir, Mena, Sergi Gómez, Joan Jordán e Juanlu.