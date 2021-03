Assim ficou o tornozelo de Tévez após o 'Superclássico'

Em uma partida bastante quente, Boca e River ficaram no empate em 'La Bombonera' (1-1) que não deixou niguém satisfeito. Mas o resultado acabou ficando em segundo plano depois que Carlitos Tévez mostrou o estado do seu tornozelo.

O 'Apache', que vinha de superar a morte do seu pai, jogou com uma infiltração no tornozelo direito e a lesão pode ter se agravado.

O jornalista Alejandro Fantino publicou em seu programa na 'ESPN' a foto de como ficou o tornozelo do atacante, inflamado e roxo.

Os argentinos rapidamente lembraram do estado do tornozelo de Maradona na Copa do Mundo da Itália 90: "Se não fosse contra o River, ele não arriscaria com esse tornozelo. Acho que não jogaria", disse um dos comentaristas.