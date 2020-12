Assim jogaram Messi e Cristiano: um digno perdedor, um brilhante vencedor

Messi e Cristiano, Cristiano e Messi. Pela trigésima sexta vez, e depois de mais de dois anos e meio de espera, os dois reis do futebol da última década e mais alguns anos voltaram a se desafiar no gramado. Criou-se tanta expectativa que, no imaginário do torcedor, os escudos do Barcelona e da Juventus foram substituídos pelos rostos de suas estrelas.

Eficazes e decisivos em partes iguais

Não demorou muito para que a balança começasse a se desequilibrar. A Juve fez um começo de jogo avassalador e CR7 foi decisivo. Aos 12 minutos de jogo, ele entrou na área e sofreu pênalti de Ronald Araújo. Uma jogada com certa polêmica, mas irrefutável em importância para o resultado.

Em um Camp Nou vazio, o grito de guerra português foi ouvido novamente quando ele derrotou Ter Stegen. No meio do gol e bastante forte, por recomendação de muitos que cobram pênalti, Cristiano fez seu 19º gol contra o Barcelona. O de número 33 no templo do Barça.

Também participou do 2 a 0, obra de McKennie aos 20 minutos. Além de contribuir para a jogada anterior, o camisa 7 arrastou dois zagueiros com sua desmarcação no primeiro pau e deixou seu companheiro livre de rivais, que agradeceu com um voleio de primeira na área.

O terceiro da Juventus, já no segundo tempo, também teve sua marca. Ele se pôs onvamente a enfrentar Ter Stegen de onze metros. E foi bem sucedido novamente. O seu doblete estava prestes a ser acompanhada por uma assistência, mas o gol de Bonucci após toque do português foi anulado por impedimento.

No total, Cristiano Ronaldo, que foi substituído aos 91', marcou dois gols, deixou três chutes a gol, deu 40 passes (com 85% de aproveitamento), fez um passe crucial, tentou um drible (sem final feliz) e ele venceu um dos três duelos que teve. Além disso, ele interceptou uma bola e perdeu oito, segundo dados do ProFootballDB, o laboratório de dados do BeSoccer.

Ferido mas obstinado

Por sua vez, Messi tentou sem sucesso durante todo o jogo. Ele completou 94 minutos e nunca baixou a cabeça, mas o fator decisivo que sempre acompanhou o camisa 10 não aparece ao lado do argentino há muito tempo.

É justo salvar Leo das críticas ferozes do Barça. Embora sua equipe estivesse bem abaixo do nível de seu rival, Messi poderia pelo menos sair de cabeça erguida ao tentar liderar o ataque por conta própria. Ele foi o protagonista da maioria das ações ofensivas, mas o prêmio não estava a seu alcance.

O camisa 10 chegou a ter onze tentativas, com sete tiros no alvo. Buffon apareceu em todos eles, embora apenas em alguns deles o veterano goleiro da Juventus teve que fazer defesas complexas. Os restantes foram mais ou menos no meio, embora poderosos, com mais quatro chutes bloqueados pela defesa.

Messi completou 90% dos passes que tentou de um total de 86 e entregou três passes importantes que não foram aproveitados por seus companheiros de equipe. Teve sucesso em quatro dribles, mas errou em outros cinco. Venceu sete duelos dos 18 e sua fé e boas intenções o levaram a perder até 23 bolas na tentativa de tirar a corda do pescoço do Barça.