Assim Mariano entrou no vestiário após seu gol: "Não estou acreditando!"

Mariano ainda não deslanchou no Real Madrid, mas, se ele conseguir ou não, não sabemos, mas noites como a do 'Clásico' são as que podem mudar sua situação. O atacante entrou em campo por apenas dois minutos, mas os aproveitou ao máximo: assinou o 2-0.Logo ele entrou no vestiário bastante emocionado.

Seus colegas de equipe e a equipe técnica, assim que o viam, o parabenizavam e o abraçavam. Todos estavam cientes de que o atacante está passando por um momento difícil na luta para ter oportunidades com Zinedine Zidane e, portanto, houve muitos gestos de carinho.

Foi possível ver nas câmeras do Real Madrid e ele deu uma declaraçõ para o clube: "Não estou nem acreditando. Volver depois de tanto tempo sem disputar a LaLiga e marcar gol contra o Barcelona...eram os líderes da tabela e isso é muito bom. Agora vamos aproveitar e seguir nessa mesma dinâmica".

Marcar tão tarde costuma definir tudo: "É um alívio. O juiz vai apitar o fim do jogo e você marca um gol que deixa a equipe tranquila. Estou muito feliz e agora só precisamos pensar em continuar assim e aproveitar". O jogador não tirou o sorriso do rosto.