Assim será a camisa do Milan para a temporada 2020-21

Localizado em sexto lugar na classificação geral do Campeonato Italiano e com duas rodadas ainda a serem disputadas, o Milan garantiu sua presença na próxima edição da Liga Europa.

Os 'rossoneri' fizeram um grande final de campanha e, no momento, a harmonia reina em San Siro. O clube aproveitou esse bom momento para anunciar seu novo uniforme.

Através de um vídeo divertido nas redes sociais, o Milan apresentou qual será a camisa para uma temporada 2020-21 que chegará cheia de expectativas, com um Stefano Pioli pronto para trazer a equipe italiana de volta à elite europeia.

Com listras verticais, as cores vermelha e preta são novamente as protagonistas da nova camisa. Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernández são dois dos jogadores que aparecem no vídeo publicado pela entidade milanesa.