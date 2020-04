Assim será a volta aos treinamentos na Itália

Pouco a pouco, o coronavírus está dando uma trégua e já existem países trabalhando no retorno às competições. A Itália é uma delas.

Nesta quarta-feira, as instituições de futebol se reuniram com o governo da Itália. Depois dessa reunião, Vicente Spadafora, ministro do Esporte, explicou como era: "Ouvi todas as ideias com atenção. Nos próximos dias, divulgaremos as novas disposições para o reinício do treinamento".

Um retorno aos campos de jogo que ocorrerão, segundo as próprias palavras de Spadafora, "gradualmente". Além disso, disse o ministro do Esporte, o retorno será discutido previamente com o Comitê Técnico-Científico. Porque a saúde vem em primeiro lugar.

A pandemia está, sem dúvida, afetando o 'calcio'. Estima-se que, apenas nos direitos televisivos, as perdas estariam entre 120 e 280 milhões de euros.