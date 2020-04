Assim será a volta do PSG à rotina

Na França, eles trabalham com a ideia de que o futebol retorne em junho. O treinamento começaria, em princípio, em meados de maio.

O PSG já teria sido encarregado de enviar à equipe o protocolo para o retorno ao trabalho. Cristiano Eirale, chefe da equipe médica, o distribuiu juntamente com Hakim Chalabi, vice-diretor da Clínica Aspetar em Doha.

Agora é hora dos jogadores voltarem ao ritmo da competição. Os treinamentos serão realizados em várias fases. O retorno será progressivo.

Primeiro, individualmente, mesmo durante o confinamento: cada jogador de futebol será supervisionado pessoalmente pelos médicos nas últimas semanas. Depois, também um a um, os jogadores treinam em campo, sempre com vários membros do clube supervisionando que tudo está funcionando corretamente. No máximo, dois jogadores serão permitidos para cada campo de treinamento.

O treinamento em grupo será a última fase e, em princípio, não haverá mais de oito jogadores em cada sessão. Obviamente, eles sempre devem manter a distância de segurança para minimizar o risco de contágio.

Há algum medo no retorno. O funcionamento do COVID-19 ainda não está totalmente esclarecido. De fato, foi dito que a bola poderia ser uma transmissora do vírus.