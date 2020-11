Assim será a volta na Premier League: proibido gritar!

Na Inglaterra, estão se preparando para a volta dos torcedores aos estádios. Segundo adiantou a 'BBC', a volta se daria no começo de dezembro. Na última segunda-feira, o portal 'Sportsmail' acrescentou que a Premier League estabeleceu um protocolo para evitar ao máximo as chances de contágio por coronavírus. Entre as normas, ficam proibidos os gritos e cânticos das torcidas.