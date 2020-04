Assim seria o novo calendário da LaLiga: o futebol voltaria em junho

O retorno ao futebol tem uma nova previsão, de acordo com informações do 'Cope'. Dois cenários possíveis estão à vista enquanto espera o Comitê Científico do Governo dar sua luz verde: um anteciparia o retorno do futebol em 6 ou 7 de junho; no pior cenário, seria jogado novamente nos dias 27 ou 28 do mesmo mês.