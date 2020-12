Kylian Mbappé alcançou a marca de 100 gols pelo PSG ao marcar nos acréscimos na vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier, no Campeonato Francês de 2020/21.

Confira todos os gols do atacante 21 anos com a camisa do Paris Saint-Germain, clube ao qual chegou na temporada 2017-18.