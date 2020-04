Confira um dos momentos de puro entrosamento de Neymar e Kylian Mbappé com a camisa do Paris Saint-Germain. O brasileiro mostrou um tempo perfeito para servir o jovem craque francês, que não desperdiçou a oportunidade na frente do goleiro do Montpellier - a partida, realizada em fevereiro de 2020, terminou 5 a 0 para o PSG.