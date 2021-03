Aos 28 anos, Jesús Corona vive sua sexta temporada no Porto, clube ao qual chegou após passagens por Monterrey e Twente 1965 (Países Baixos). Desde sua chegada, ele soma 256 jogos, 31 gols e 50 assistências.

Confira no vídeo acima algumas assistências do versátil mexicano, que é uma das principais peças do elenco montado por Sérgio Conceição.